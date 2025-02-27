«Серые и туманные виды»: погодный обзор на вторую половину недели

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До конца недели погоду будут определять небольшие циклоны, приходящие с юго-запада Европы. Температурный фон окажется выше нормы, ожидаются периодические осадки. Пасмурное небо также дополнится туманом, который может сгуститься в четверг и пятницу. В воскресенье на гребне антициклона существенные осадки должны прекратиться, сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления Калининградской области».

Дневная температура в четверг составит +2...+6°C. Погода преимущественно пасмурная, временами ожидается слабый/умеренный дождь. Ночью, утром и вечером дымка/туман (местами сильный). Ветер южный/юго-восточный, 3-6 м/с.

В пятницу регион ждут +2...+5°C, пасмурно, временами слабый/умеренный дождь. Ночью, утром и вечером дымка/туман (местами сильный). Ветер переменный, слабый (1-4 м/с).

По предварительным данным, в субботу столбик термометра достигнет отметки 0...+2°C ночью и +2...+6°C днем. «Пасмурно/облачно с прояснениями, временами возможен слабый/умеренный дождь (местами дождь с мокрым снегом), наибольшая вероятность осадков — ночью и утром. Ветер преимущественно северный/северо-западный, 3-7 м/с», — пишут синоптики.

В воскресенье ожидаются −1...+2°C ночью и +2...+5°C днем. Облачно с прояснениями, местами не исключены небольшие осадки (дождь/мокрый снег). Ветер преимущественно западный, 4-8 м/с.


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