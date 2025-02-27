Горвласти объединили лагерь «Бригантина» и детский центр им. Терешковой

Власти реорганизовали спортивный центр отдыха и оздоровления детей и подростков им. В. Терешковой путём присоединения к нему загородного лагеря «Бригантина». Соответствующее постановление за подписью сити-менеджера Елены Дятловой опубликовано на официальном сайте администрации Калининграда.

Объединение необходимо завершить до 1 июня 2025 года. После реорганизации наименование и виды деятельности учреждения останутся прежними. При этом детский центр им. Терешковой будет являться правопреемником всех прав и обязанностей лагеря «Бригантина». Директору центра необходимо будет подготовить предложения о внесении изменений в устав учреждения, а также провести организационно-штатные мероприятия, связанные с реорганизацией. Руководителю «Бригантины» предстоит провести инвентаризацию имущества лагеря и подготовить передаточный акт, который согласует комитет по образованию администрации Калининграда.