Суд приговорил бывшего неманского прокурора к 8 годам лишения свободы

Бывшего руководителя прокуратуры Немана Антона Тюрина приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за получение взятки, сообщил Калининградский областной суд. Согласно картотеке Ленинградского районного суда города Калининграда, приговор был вынесен 21 февраля, но еще не вступил в законную силу.

Судом установлено, что в марте 2023 года Тюрин за взятку в размере 300 000 рублей от подрядчика обещал снизить штраф из-за срыва сроков исполнения госконтракта по капитальному ремонту моста в Неманском районе. Суд также вынес приговор Дмитрию Гуторову, который выступил в деле посредником. Он хотел получить от предпринимателя 200 000 рублей, не ставя об этом в известность Тюрина. Согласившись на предложение, директор фирмы-исполнителя госконтракта обратился в правоохранительные органы. В судебном заседании Гуторов полностью признал вину, Тюрин — полностью ее отрицал.

«Приговором Ленинградского районного суда подсудимые признаны виновными в совершении описанных преступлениях и с учетом роли каждого им назначено наказание, — сообщает пресс-служба Областного суда, — Тюрину за получение должностным лицом взятки в крупном размере (п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ) — 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки — 1 500 000 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе в органах прокуратуры, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет; Гуторову за посредничество во взяточничестве (п. „б“ ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) —5 лет 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки — 900 000 рублей».