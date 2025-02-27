Власти Светлогорска намерены увеличить число платных парковок

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Власти Светлогорска намерены увеличить число платных стоянок и приобрести систему для отслеживания нарушений правил парковки. Об этом сообщил глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко во время прямого эфира, 27 февраля.

«К работе системы „Паркон“, которая будет штрафовать за незаконные парковки, мы также планируем организовать работу по увеличению числа платных парковок», — рассказал он.

Отвечая на вопрос об отсутствии парковочных мест во дворах жилых домов в курортной сезон, Бондаренко предложил жильцам поставить ограждения или шлагбаумы. «А что касается дворов, то жители всегда вправе по границам своих земельных участков и многоквартирных домов поставить ограждения, шлагбаумы, что многие в центре уже сделали, что мешает заставлять автомобилями дворовые территории», — уточнил он. 

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