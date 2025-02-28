Погода в Калининградской области 28 февраля

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Днём в пятницу, 28 февраля, в Калининграде ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +6°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер восточный, 1 м/с. Вероятность осадков — 91%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +4°C, на востоке области +5°C. На всей территории ожидаются осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно, туман. Температура утром и днём +3°C, вечером +2°C. Влажность составит 99%, давление — 763 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в пятницу «днем в Калининграде и области +3...+6°C. В течение всех суток пасмурно, дымка/туман (сильный туман ожидается ночью и утром), временами дожди/морось. Вечером похолодает до +1...+3°C, дождь может переходить в мокрый снег/мокрый снег с дождем (особенно на востоке региона). Ветер в течение суток переменный (преимущественно восточный/северо-восточный), слабый (2-5 м/с)».


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