В мэрии Калининграда предупредили об очередной блокировке «Волны Балтики»

В мэрии Калининграда предупредили об очередной массовой блокировке льготных транспортных карт «Волна Балтики». О том, что выпущенные ровно пять лет назад карты с первого марта будут недействительны, «Новому Калининграду» сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Учитывая, что льготная транспортная карта „Волна Балтики“ была выдана ровно пять лет назад, причем имела массовый характер выдачи, 1 марта подходит очередной срок действия карты, — рассказал Романов. — Для того, чтобы проверить актуальность действия вашей карты, мы советуем вам пройти на сайт „Волна Балтики“, где в специальном разделе „Действия льготной транспортной карты“ вы можете, введя свой идентификационный номер, убедиться в сроках ее действия».

Романов напомнил, что перевыпустить карту с истёкшим сроком действия можно только в Центре организации дорожного движения на улице Гагарина.

«С целью получения дополнительной информации вы можете обратиться по номеру 312-030 сервисного центра Центра организации дорожного движения и пассажирских перевозок», — добавил Романов.

Напомним, что в начале февраля калининградские пенсионеры, а также другие пассажиры, имеющие право на льготный проезд в общественном транспорте, столкнулись с блокировкой льготных транспортных карт. Из-за этого они вынуждены были выстаивать очереди перед офисом Центра организации движения и пассажирских перевозок на ул. Гагарина для продления действия проездных.

Срок действия льготного проездного, рассчитанного на пять лет, у большей части пассажиров истёк в конце января, у кого-то он закончился в начале февраля. Уведомление об этом на тот момент рассылалось через проездные билеты.