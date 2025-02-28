СМИ: в России ожидается увеличение доли западных брендов до 50% к концу года

Доля европейских брендов в общем объеме открытия новых магазинов в России к концу 2025 года может вырасти до 50%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на консалтинговую компанию CORE.XP.

Ожидается, что на российский рынок выйдут 12 новых европейских марок — на 5 больше, чем в 2024 году. Этот тренд фиксируют и в IBC Real Estate, по данным которой в этом году в РФ будут запущены магазины семи европейских ритейлеров, их доля в общем объеме новых открытий вырастет на 13 п. п., до 43%. Аналитики не раскрывают названия европейских сетей, планирующих выходить на российский рынок. Всего в этом году в России появится 25 новых зарубежных марок, прогнозируют в CORE.XP.

Из заявленных к выходу на российский рынок брендов 79% — сети фешен-сегмента. Доля ритейлеров, продающих бытовую технику и электронику, а также парфюмерно-косметическую продукцию, составляет, соответственно, 14% и 7%.

Новые и возвращающиеся бренды могут рассматривать для размещения премиальные торговые центры с минимальной вакансией. Это будет происходить на фоне дефицита качественных площадок в стране, который сохранится из-за минимального объема ввода новых торговых объектов, пишет «Коммерсант».

Ранее Владимир Путин оценил возможное возвращение иностранных компаний в Россию. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов 20 февраля сообщил, что Россия не ждёт ушедшие иностранные компании «с распростертыми объятиями». Алиханов объяснил это тем, что после ухода западных компаний российская промышленность получила «огромные возможности для развития».