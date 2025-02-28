Мэрия Калининграда ищет подрядчика для создания нового ортофотоплана города

Мэрия Калининграда ищет подрядчика для создания нового ортофотоплана города
Фото: телеграм-канал администрации Калининграда
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Администрация Калининграда заказывает новый ортофотоплан города в масштабе 1:500 почти за 9 млн руб. Об этом сообщают в телеграм-канале мэрии.

«Это основа „цифрового двойника города“ — очень востребованного в нашей ежедневной работе инструмента, с помощью которого специалисты моментально могут подробно рассмотреть на земельном участке тот или иной объект, увидеть какие инженерные коммуникации по нему проложены, выяснить его правовой статус и прочую нужную информацию», — говорится в сообщении.

Сейчас на Геопортале доступен слой с ортофотопланом, который сделали в 2019 году с высоты 1-2 километров. Новые снимки всей территории городского округа планируют выполнить с высоты 500 метров. Отмечают, они будут более чёткими, максимальная погрешность в определении координат составит не более 2 сантиметров.

«Запускать в небо дрон подрядчику предстоит этой весной, причём только в безоблачную погоду, до появления на деревьях обильной листвы и при отсутствии на земле снежного покрова. Победителю аукциона требуется иметь лицензию ФСБ на работы с секретными сведениями и сертификат эксплуатанта от Росавиации», — поясняет пресс-служба городской администрации.

По данным портала госзакупок, дата и время окончания приёма заявок — 6 марта, 10:00. Подведение итогов определения поставщика состоится 10 марта. Начальная цена контракта — 8 868 528,34 руб.

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