Кошевой: комплекс автофиксации нарушений ПДД начнёт работать и в Малиновке

В апреле 2025 года власти Зеленоградского округа планируют запустить работу мобильного комплекса, предназначенного для автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения, в посёлке Малиновка. Об этом рассказал глава администрации муниципалитета Сергей Кошевой в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 28 февраля.

Жители Малиновки попросили рассмотреть вопрос о возможности установки знаков «Стоянка запрещена» на центральной улице посёлка, т.к. отдыхающие в летний период ставят свои машины прямо на проезжей части, что «полностью затрудняет проезд местных жителей и экстренных служб».

Сергей Кошевой отметил, что власти знают о существовании этой проблемы. «В прошлом году наши специалисты внесли изменения в действующий проект организации дорожного движения в посёлке Малиновка. Он затронул улицы Морская, Прибрежная, Престижная, Полевая, Лазаревская. И мы его согласовали с ГИБДД по Калининградской области. Также в прошлом году мы закупили дорожные знаки. Обошлось это недёшево, примерно в 1,4 млн рублей. В настоящее время, если вы обратите внимание, ведётся их установка. В прошлом году нами также закуплен комплекс „ПаркРайт-С“ (примерно потратили на эти цели 4 млн рублей), который автоматически фиксирует нарушения правил дорожного движения, в том числе и парковки, и передаёт их в Центр обработки данных», — рассказал глава администрации.

Из центра данные, по словам Кошевого, поступают в ГАИ. Владельцы транспортных средств получают штрафы через портал Госуслуг. В частности, неправильная парковка обходится нарушителям в полторы тысячи рублей.

«Комплекс уже работает с января 25-го года в самом городе Зеленоградске на центральных улицах. Мы завершили его настройку и наладку и уже сейчас видим положительный эффект. Работа комплекса по улицам посёлка Малиновка, которые я перечислил, и в том числе на Морской, про которую вы спрашиваете, начнётся в апреле этого года после установки знаков. Также приступит к работе и эвакуатор. Думаю, что это решит обозначенную вами проблему для жителей посёлка Малиновка», — заключил Сергей Кошевой.