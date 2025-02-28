Администрация Балтийского округа отчиталась о работах по газификации

Администрация Балтийского округа отчиталась о проводимых работах по газификации. Подача газа конечным потребителям запланирована в 2025 году до начала отопительного периода 2025/2026. Информация об этом размещена в телеграм-канале властей округа.

Котельная по ул. Д. Донского готова на 70%. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству ограждающих конструкций здания котельной и территории, внутриплощадочных сетей водопровода и канализации, тепловой камеры и дымовых труб. Работы планируют завершить в конце сентября.

Готовность котельной на ул. Сенявина составляет 80%, а на ул. А. Серебровской — 77%. На этих объектах подрядчик монтирует ёмкости сбора проливов топлива и опоры дымовых труб, благоустраивает территорию, а также обвязывает оборудование. Завершение работ запланировано до конца июля.

Кроме того, рабочая комиссия с участием специалистов структурных подразделений «Газпрома» продолжает работу по приемке и проведению индивидуальных испытаний оборудования и инженерных систем по объекту «Газопровод-отвод к Светлому и строительство АГРС в районе пос. Черепаново Светловского городского округа». Комиссионная приемка сетей газораспределения также продолжается в ранее построенных объектах в Балтийске, Приморске и пос. Дивное.

О том, что в отопительном сезоне 2024-2025 годов власти не планируют переводить Балтийск на газ, стало известно в сентябре 2024 года. Газопровод в Балтийск тянут тринадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. В октябре того же года власти заявляли, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года. В ходе рабочей поездки в Балтийск губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что Балтийск планируют обеспечить природным газом к началу отопительного сезона 2025-2026 годов.

В феврале 2023 года стало известно, что работы по достройке газопровода в Балтийск с отводом в Светлый подорожали вдвое. Если в 2019 году они оценивались в 293,2 млн рублей, то к началу 2023 года этот показатель вырос до 599,1 млн рублей.