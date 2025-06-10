Черномаз о запуске природного газа в Балтийск: «Боюсь называть какие-то даты»

Черномаз о запуске природного газа в Балтийск: «Боюсь называть какие-то даты»
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Все новости по теме: Газификация области

Власти Калининградской области не могут назвать даты, когда в Балтийск запустят природный газ. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз в прямом эфире Центра управления регионом.

По его словам, газораспределительная станция в Черепаново уже построена. Именно она будет подавать газ в Балтийск и Светлый. При этом специалисты Ростехнадзора нашли несколько замечаний, которые региону необходимо устранить. Сложность, по словам Черномаза, заключается в том, что ведомство находится в Москве и Санкт-Петербурге. Чтобы выдать заключение по объекту, специалисты должны прилететь в Калининградскую область и провести экспертизу.

Чиновник провёл аналогию с вводом в эксплуатацию онкологического центра. Им занимались эксперты не из Калининградской области. В ближайшее время эксперты из Ростехнадзора должны выдать заключение по АГРС в Черепаново. Черномаз подчеркнул, для для запуска газа по трубам уже готово всё.

«Боюсь называть какие-то даты. Они во всех предписаниях и во всех документах у нас прописаны. Я не говорю, что это какое-то аморфное состояние, мы устраняем — нет. У нас абсолютно чётко [там]. <...> Мы близимся к запуску газа, в первую очередь, и для Приморска, и Дивного, и Балтийска. Всё, что касается котельных, -до конца месяца мы примем окончательное решение, на какой схеме генерации мы пойдём в отопительный сезон. <...> Поэтому на вопрос, когда перейдём с мазута на газ в Балтийске, я сейчас не отвечу», — сказал министр.", — рассказал министр.

Газопровод в Балтийск тянут тринадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. В октябре того же года власти заявляли, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года. В ходе рабочей поездки в Балтийск губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что Балтийск планируют обеспечить природным газом к началу отопительного сезона 2025-2026 годов. Такие же сроки назвала и администрация округа.

В феврале 2023 года стало известно, что работы по достройке газопровода в Балтийск с отводом в Светлый подорожали вдвое. Если в 2019 году они оценивались в 293,2 млн рублей, то к началу 2023 года этот показатель вырос до 599,1 млн рублей.

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