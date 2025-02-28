В Центральном парке Калининграда анонсировали «проводы зимушки-зимы»

В Центральном парке Калининграда анонсировали «проводы зимушки-зимы»
Фото: Денис Туголуков / «Новый Калининград»
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В Калининграде в Центральном парке анонсировали «проводы зимушки-зимы». На мероприятии обещают блины. Об этом сообщила «Дирекция ландшафтных парков» в своем телеграм-канале.

Празднование пройдет 2 марта в 11.00 (0+). Организаторы отмечают, что в программе запланированы песни, пляски, хороводы, конкурсы и угощения. На мероприятии обещают также блины с несколькими видами начинок, например, с шоколадом, вареньем, сгущенкой и др.

«Надо прийти и попробовать, чтобы узнать, какие блины ваши любимые. Вход свободный. Место встречи — памятник барону Мюнхгаузену» — говорится в сообщении.

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