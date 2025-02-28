В Калининграде заработал Центр управления сердечно-сосудистыми рисками

В Областной клинической больнице начал работу Центр управления сердечно-сосудистыми рисками. Такую информацию разместил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале, добавив, что центр — это «часть изменений в региональном здравоохранении».

«В области, как и во всей стране, болезни сердца — частая причина смерти. И у нас не было подразделения, где бы аккумулировали всю информацию о пациентах, которые перенесли сосудистую катастрофу — инфаркт, инсульт и другие», — отметил Беспрозванных.

Центр начал работу под руководством кардиолога Павла Золотухина. Подразделение охватило мониторингом около 240 тыс. калининградцев с проблемами сердечно-сосудистой системы.

«Специалисты проведут наблюдение, вторичную профилактику и обеспечат льготными лекарствами. Узнать больше можно в поликлинике по месту жительства», — добавил губернатор.