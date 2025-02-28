В Калининграде назвали максимальную площадь вторичной жилой недвижимости

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Максимальная площадь вторичной жилой недвижимости в Калининграде составила более 360 кв. м. Об этом говорится в исследовании сервиса для поиска недвижимости «Циан».

Отмечается, что вторичной недвижимости с габаритами 200+ кв. м на всех региональных рынках СЗФО в разы меньше, чем в одном Санкт-Петербурге. Лоты подобного формата выявлены экспертами еще в девяти городах федерального округа, в том числе — в Светлогорске.

Калининград занимает второе место в СЗФО по количеству крупногабаритной недвижимости, уступая Санкт-Петербургу по этому показателю в десять раз (90 лотов против 900). Максимальная площадь вторичной жилой недвижимости в Северной столице составила 879,8 кв. м, а в Калининграде этот показатель равняется 361 кв. м.

«Он связан с двухуровневым пентхаусом стоимостью 60 млн рублей. Первый ярус образуют гостиная, кухня, кабинет, санузел и пара балконов, верхний складывается из просторной спальни (52 кв. м), гардеробной, прачечной, двух санузлов и двух гостевых комнат» — говорится в исследовании.

Изображения: скриншоты с сайта cian.ru

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