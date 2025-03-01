Погода в Калининградской области 1 марта

Погода в Калининградской области 1 марта
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Днём в субботу, 1 марта, в Калининграде ожидается облачная с прояснениями погода, смешанные осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +4°C. Атмосферное давление — 768 мм, ветер южный, 3 м/с. Вероятность осадков — 61%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске в субботу днём также +4°C, на востоке области +5°C. На всей территории ожидаются осадки в виде дождя со снегом.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в первый день весны пасмурно, без осадков. Температура утром 0,7°C, днём +2,5°C, вечером +1,8°C. Влажность составит 97%, давление — 767 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «днем в субботу погода должна наладиться — осадки прекратятся, к вечеру возможны небольшие прояснения, обойдется без туманов!)»

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