Минцифры РФ: на Госуслугах заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы

На Едином портале государственных и муниципальных услуг начал работать сервис по самозапрету на кредиты и займы. Об этом сообщается на сайте Минцифры России.

«Защитите себя от мошенников! Воспользуйтесь сервисом на Госуслугах, который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов», — призывают в ведомстве.

Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы полностью или частично. В частности, можно запретить дистанционное оформление кредитов, и тогда заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или МФО. При этом возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты и уже заключённые договоры.

Снять ограничение можно в любой момент, подав заявление на Госуслугах и заверив электронной подписью. Так обеспечивается дополнительная защита от мошенников. Самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю, но при необходимости в дальнейшем можно установить новый.