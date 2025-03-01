Минцифры РФ: на Госуслугах заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы

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На Едином портале государственных и муниципальных услуг начал работать сервис по самозапрету на кредиты и займы. Об этом сообщается на сайте Минцифры России.

«Защитите себя от мошенников! Воспользуйтесь сервисом на Госуслугах, который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов», — призывают в ведомстве.

Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы полностью или частично. В частности, можно запретить дистанционное оформление кредитов, и тогда заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или МФО. При этом возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты и уже заключённые договоры.

Снять ограничение можно в любой момент, подав заявление на Госуслугах и заверив электронной подписью. Так обеспечивается дополнительная защита от мошенников. Самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю, но при необходимости в дальнейшем можно установить новый.

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