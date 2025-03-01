Калининград попал в топ-7 локаций России для встречи весны

Все новости по теме: Туризм

По мнению экспертов, в России есть множество уголков, где весна раскрывается во всей своей красе. В их числе оказался и Калининград, который попал в топ-7 городов для встречи весны по версии сервиса «Яндекс Путешествия».

«Весной в Калининграде можно увидеть анемоны, гиацинты и крокусы, пройтись по уютным европейским улочкам и посетить Калининградский ботанический сад или Рыбную деревню — знаменитый исторический район с живописной архитектурой. Морской воздух и близость Балтики делают Калининград идеальным местом для весенней прогулки. Совсем недалеко от города, на Куршской косе, в это время цветут подснежники, фиалки и веснянка, создавая эффект „покрывала“. А поездка к морю в Зеленоградск, Светлогорск или Янтарный станет отличным дополнением к этому путешествию», — отмечают составители рейтинга.

Также в топ-7, помимо Калининграда, попали Элиста, Абрау-Дюрсо, Нальчик, Ессентуки, Кисловодск и Ялта.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter