Калининград попал в топ-7 локаций России для встречи весны

По мнению экспертов, в России есть множество уголков, где весна раскрывается во всей своей красе. В их числе оказался и Калининград, который попал в топ-7 городов для встречи весны по версии сервиса «Яндекс Путешествия».

«Весной в Калининграде можно увидеть анемоны, гиацинты и крокусы, пройтись по уютным европейским улочкам и посетить Калининградский ботанический сад или Рыбную деревню — знаменитый исторический район с живописной архитектурой. Морской воздух и близость Балтики делают Калининград идеальным местом для весенней прогулки. Совсем недалеко от города, на Куршской косе, в это время цветут подснежники, фиалки и веснянка, создавая эффект „покрывала“. А поездка к морю в Зеленоградск, Светлогорск или Янтарный станет отличным дополнением к этому путешествию», — отмечают составители рейтинга.

Также в топ-7, помимо Калининграда, попали Элиста, Абрау-Дюрсо, Нальчик, Ессентуки, Кисловодск и Ялта.