Погода в Калининградской области 2 марта

Днем в воскресенье, 2 марта, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +5°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление повышенное — 765 мм ртутного столба, ветер западный, 5 м/c.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +4°С, ночью +1°С, возможны небольшие осадки, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +6°С, ночью 0°С, без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно. Температура утром +3°С, днём и вечером +4°С. Атмосферное давление повышенное — 766 мм рт.ст. Влажность — до 96%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в воскресенье днём по области ожидается +2...+5°C, облачно, облачно с прояснениями. «Без существенных осадков (местами не исключены небольшие осадки). Ветер юго-западный/западный, 4-8 м/с, в порывах до 10-13 м/с (особенно на побережье)», — прогнозируют синоптики-любители.