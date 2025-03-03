Погода в Калининградской области 3 марта

Погода в Калининградской области 3 марта
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Днем в понедельник, 3 марта, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +5°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба, ветер западный, 7 м/c.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +5°С, ночью +3°С, возможны небольшие осадки, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +7°С, ночью +1°С, без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно. Температура утром +4°С, днём +5,7°С, вечером +5°С. Атмосферное давление — 764 мм рт.ст. Влажность — до 88%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник днём по области ожидается +3...+5°C, в течение всех суток преимущественно пасмурно, утром и днем местами не исключена морось/небольшой дождь. «Ветер ночью в Калининграде и области западный/юго-западный, 4-8 м/с, в порывах до 10-13 м/с; в прибрежной зоне 8-13 м/с, с порывами до 14-17 м/с. С утра до вечера западный ветер усилится в Калининграде и области до 10-13 м/с, в порывах до 13-15 м/с (локально до 15-17 м/с); в прибрежной зоне до 10-14 м/с, в порывах до 15-18 м/с (по линии Светлогорск-Куршская коса местами до 19-20 м/с)», — прогнозируют синоптики-любители.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 3,5 метров.

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