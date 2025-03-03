Проект капремонта покрытия стадиона на Сельме прошёл экспертизу

Проект капремонта покрытия стадиона на Сельме прошёл экспертизу
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Капитальный ремонт

Госэкспертиза выдала положительное заключение проектной документации капитального ремонта игрового поля стадиона им. Юрия Шуляковского на Сельме. Информация об этом опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.

Арена находится на улице Согласия, 41, в Калининграде. Застройщиком значится ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений». Документацию для капремонта подготовило калининградское ООО «ИТ-Проектсервис». Заключение по ней 28 февраля сделал «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».

О том, что на стадионе им. Шуляковского запланировали замену искусственного газона, стало известно в середине февраля. Ранее министерство спорта региона в комментариях телеграм-канала «Балтийского Шторма» отмечало, что спортивный объект нуждается в реконструкции. Позже в правительстве области заявили, что реконструкция стадиона на данный момент не планируется. Из-за этого оценку выполнения работ не проводили. При этом, согласно ответу минспорта, управляющая ареной «Дирекция спортивных сооружений» при необходимости проводит работы по приведению инфраструктуры объекта в надлежащее состояние.

В ноябре губернатор Алексей Беспрозванных дал обещание регби-клубу «Балтийский шторм» помочь с ремонтом основной трибуны стадиона на Сельме губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. «Съездил к ним на базу посмотреть, где тренируются. Поможем с ремонтом основной трибуны стадиона имени Юрия Шуляковского на Сельме», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

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