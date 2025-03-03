Проект капремонта покрытия стадиона на Сельме прошёл экспертизу

Госэкспертиза выдала положительное заключение проектной документации капитального ремонта игрового поля стадиона им. Юрия Шуляковского на Сельме. Информация об этом опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.

Арена находится на улице Согласия, 41, в Калининграде. Застройщиком значится ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений». Документацию для капремонта подготовило калининградское ООО «ИТ-Проектсервис». Заключение по ней 28 февраля сделал «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».

О том, что на стадионе им. Шуляковского запланировали замену искусственного газона, стало известно в середине февраля. Ранее министерство спорта региона в комментариях телеграм-канала «Балтийского Шторма» отмечало, что спортивный объект нуждается в реконструкции. Позже в правительстве области заявили, что реконструкция стадиона на данный момент не планируется. Из-за этого оценку выполнения работ не проводили. При этом, согласно ответу минспорта, управляющая ареной «Дирекция спортивных сооружений» при необходимости проводит работы по приведению инфраструктуры объекта в надлежащее состояние.