Калининград занял 32-е место среди городов России по масштабам жилой застройки

Калининград занял 32-е место среди городов России по масштабам жилой застройки
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Калининград занял 32-е место среди городов России по масштабам жилой застройки. Об этом сообщается в исследовании РИА Рейтинг в понедельник, 3 марта.

Согласно проведённому анализу, в Калининграде на начало 2025 года возводится 1,43 кв. м жилья на одного человека. Города из ближайших позиций — Благовещенск (31) и (Ставрополь), где производят по 1,45 и 1,41 кв. м жилья соответственно. Лидером рейтинга является Краснодар (4,27 кв. м). В тройку также вошли Тюмень (4,18 кв. м) и Владивосток (4,04 кв. м). Замыкают список Нижний Тагил (0,1 кв. м), Мурманск (00,9 кв. м) и Комсомольск-на-Амуре (0,01 кв. м).

«Площадь строящегося жилья в начале 2025 года в многоквартирных домах на душу населения расcчитана Центром экономических исследований „РИА Рейтинг“ на основе статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ и официальной статистики численности жителей муниципальных образований на 1 января 2024 года. В рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России», — рассказали эксперты о методике расчёта.

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