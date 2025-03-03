В Калининграде представили платье из натурального янтаря с инклюзами

Дом янтарной моды Калининградского янтарного комбината представил новую линейку одежды с балтийским самоцветом. Как сообщает пресс-служба предприятия, дизайнеры и ювелиры разработали 60 экспериментальных образов, среди них — платье из янтаря.



Платье состоит из 1260 пластин натурального янтаря с доисторическими включениями флоры и фауны. Общий вес камня в платье составил два килограмма. «Для производства использовались слайсы прозрачного янтаря толщиной 1 мм. Янтарные заготовки закалили в специальных печах. В зависимости от времени воздействия температуры пластины приобрели шесть оттенков: вишневый, темный коньяк, коньяк, светлый коньяк, лимонный и прозрачный. В каждой пластине присутствуют доисторические включения — частицы древесной коры, почвы, цветов, хвои и другие минеральные и органические фрагменты возрастом 40-50 млн лет», — сообщили на Янтарном комбинате.

Каждая пластина закреплена на основе из фатина. На предприятии уточнили, что платье — подиумный вариант.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината