В Калининграде намерены запустить молокоперерабатывающий завод за 4 млрд рублей

В Калининграде намерены запустить молокоперерабатывающий завод за 4 млрд рублей
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Калининградской области
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В Калининграде намерены запустить новый завод по переработке молока. О том, что производство, которое инвестор собирался запустить ещё в 2024 году, перенесли на 2025 год, в эфире Центра управления регионом заявил министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов.

«От группы компаний „Атлантис“ в этом году мы ожидаем запуск проекта по молокоперерабатывающему заводу, который расположен в Калининграде на улице Ялтинской, — сообщил Иванов. — Это грандиозный проект, который потребует огромного количества молока для переработки его в [сырьё] для производства милкшейков, молочных соусов, мягких сыров».

Объем инвестиций в минсельхозе оценили в 4 млрд рублей.

«Это тоже новые рабочие места, современнейшее оборудование (будет роботизация и полный автоматический контроль производства), поэтому мы ожидаем этот проект достаточно сильно», — добавил министр.

Отметим, что в октябре 2023 года пресс-служба регионального минсельхоза сообщала, что ГК «Атлантис» планирует ввести в эксплуатацию новый завод по переработке молока в начале 2024 года. Тогда же сообщалось, что завод будет производить для сетей быстрого питания сыры «Моцарелла» и «Чеддер», молочные коктейли и мягкое мороженое.

Его мощность должна составить до 100 тыс. тонн готовой продукции в год. Также сообщалось, что на предприятии собираются трудоустроить не менее 340 человек.

Озвученные в октябре 2023 года инвестиции оценивали в 3 млрд рублей.


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