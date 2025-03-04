Погода в Калининградской области 4 марта

Во вторник, 4 марта, в Калининградской области ожидается ветреная погода и переменная облачность без осадков. В течение дня, согласно прогнозу Гидрометцентра России, воздух в Калининграде прогреется до +6°C. Ветер синоптики обещают западный, порывистый, около девяти метров в секунду. Атмосферное давление близкое к норме — 762 мм ртутного столба.

Прогноз, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, немного отличается. По данным метеорологов, температура в Калининграде будет не ниже +7°C, а на востоке региона она будет достигать +9°C. Прохладнее всего, что традиционно для весны, будет на побережье. В Балтийске, Светлогорске, Пионерском и Зеленоградске ожидается не выше +6°C. Осадков во вторник не предвидится ни в одном из муниципалитетов.

По ночным температурам обратная ситуация: на побережье они будут самыми высокими (до +4°C), в Калининграде и центральной части региона — около +2...+3°C, а на востоке области до +1°C. Ночью осадков также не обещают.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион 4 марта ждёт пасмурная и ветреная погода без осадков. Утром температура в Калининграде будет в районе +4,6°C, днём она поднимется до +6,9°C, а вечером опустится до +5,4°C. В течение суток обещают крепкий западный ветер и влажность на уровне 89%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждают, что во вторник будет очень ветрено.

«Утром и днём вторника западный ветер усилится до 10-14 м/с в Калининграде и на западе области, с порывами до 15-18 м/с (местами до 18-20 м/с), в прибрежной зоне до 13-16 м/с, с порывами до 17-21 м/с (по линии Светлогорск-Куршская коса в порывах до 20-24 м/с). На остальной части региона (центр, восток) порывы до 14-18 м/с», — уточняют администраторы сообщества.

Также ожидается, что в течение вторника будет преобладать облачность, хотя днем вновь может проясниться (особенно на юге и западе региона). Температура — около +4...+7°С.