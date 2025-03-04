В Соцфонде напомнили об индексации социальных пенсий в апреле

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С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75% с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год. Об этом сообщила пресс-секретарь отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Калининградской области Дарья Думная в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

В Соцфонде также напомнили, что пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 7,3% с 1 января и до уровня 9,5% с 1 февраля. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2025 году должен составить 145,69 руб., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8 907,7 руб.

Получить подробную консультацию можно по телефону горячей линии: 8 (800) 100-00-01 или лично в клиентской службе СФР.


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