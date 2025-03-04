Приставы помогли калининградке взыскать крупную сумму за бракованный телевизор

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Калининградские приставы взыскали крупную задолженность в пользу покупателя неисправной электронной техники. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Жительница Калининграда приобрела дорогостоящий телевизор с диагональю 164 см. Спустя полтора месяца обнаружился серьезный дефект — засветка экрана, которая занимала обширную площадь. Покупательница обратилась к продавцу с требованием заменить бракованный товар на исправный. Получив отказ, женщина обратилась в суд, который встал на ее сторону и постановил расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с продавца сумму уплаченную за телевизор, а также неустойку, штраф, расходы на экспертизу и моральный вред — всего 1,2 млн рублей.

Чтобы побудить индивидуального предпринимателя к исполнению решения суда, приставы наложили арест на несколько банковских счетов должника, вынесли запрет регистрационных действий в отношении легкового автомобиля марки «Chery Tiggo Pro» 2022 г.в. и нескольких земельных участков, а также временно ограничили выезд должника из России.

Принятые меры убедили предпринимателя к исполнению требований: задолженность в полном объеме поступила на депозитный счет отделения. Денежные средства направлены взыскательнице. Её права восстановлены. Ограничения с должника и его имущества сняты.

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