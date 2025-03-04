Минобр: участие школьников в тренировочном ЕГЭ по биологии — просьба школы к выпускникам

Участие одиннадцатиклассников в тренировочном ЕГЭ по биологии нужно для апробации процедуры, принуждением к сдаче экзамена не является. Об этом сообщило министерств образования Калининградской области в ответ на вопрос о том, почему на пробный экзамен решили отправить тех школьников, которые не собирались сдавать биологию.



«Есть график проведения Всероссийских тренировочных мероприятий, которые направлены на обеспечение технической подготовки и организации проведения экзаменов с соответствующей отработкой технологий проведения ЕГЭ в 2025 году. Это ежегодные традиционные мероприятия, — пояснили в минобре. — На всероссийскую тренировку по биологии 5 марта направляются выпускники как выбравшие, так и не выбравшие этот экзамен. Будут задействованы все 25 пунктов проведения и все аудитории в них. Поэтому здесь рассматривается только элементы тренировки как для выпускников, так и для всех задействованных на экзаменах лиц».

В министерстве также добавили, что «это не принуждение и не понуждение к сдаче экзамена по биологии». «Скорее это просьба школы к выпускникам по участию в апробации процедуры. К сведению, экзамен по биологии выбрали сдавать 826 выпускников, информатику 946, а английский язык 733 ребенка. А количество детей, которые должны поучаствовать в апробации, — 4 500 человек», — отметили в минобре.

В министерстве также сообщили, что одиннадцатиклассникам предстоят еще две тренировки: одна (региональная) пройдет 13 марта по математике с участием всех выпускников и с проверкой их знаний; 14 мая — всероссийская федеральная тренировка по английскому, информатике и русскому языку. «Опять же, чтобы проверить технику и технологии», — пояснили в минобре.

Напомним, ранее родители калининградских одиннадцатиклассников рассказали, что на тренировочный ЕГЭ по биологии отправляют тех школьников, которые биологию не выбирали и готовятся к другим экзаменам.