Прокуратура взыскала компенсацию за травму ребенка в бассейне санатория Светлогорска

По иску Светлогорского межрайонного прокурора взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка, получившего травму в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что в июне 2023 года в детском санатории на территории Светлогорска 7-летняя девочка получила травму при спуске в бассейн в результате ненадлежащего обеспечения учреждением безопасности купания детей. Прокурор обратился в суд с иском в интересах ребенка о взыскании с учреждения компенсации морального вреда.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу ребенка взысканы денежные средства в размере 50 тыс. рублей.