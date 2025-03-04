В Калининградскую область импортировали более 3 млн цветов накануне 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Ведомство отметило, что в поставках оказались тюльпаны, розы, лилии, хризантемы, орхидеи и др. Всего с 24 февраля по 3 марта в регион ввезли 3,2 млн штук срезанных цветов. Странами-поставщиками являются Кения, Эквадор, Нидерланды и Колумбия. По результатам лабораторных исследований в двух партиях срезанных цветов выявили западный цветочный трипс.

«В отношении 160 шт зараженных вредителем цветов принято предусмотренное законодательством решение. Вся остальная цветочная продукция допущена к реализации. Также на территории области реализуются цветы, выращенные в регионе. Часть продукции также поставляется в другие субъекты России. К примеру, в Московскую область уже отправлено порядка 16 млн тюльпанов, выращенных местными производителями», — говорится в сообщении ведомства.