Сбер: российские банки не готовы к борьбе с мошенниками, использующими ИИ

Российские банки не готовы к борьбе с мошенниками, использующими технологии искусственного интеллекта. Об этом заявил на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совфеде зампред правления Сбера Станислав Кузнецов, пишет ТАСС.

«Нас ждет в 2025 году использование ИИ на стороне мошенников, на стороне преступников. Насколько мы к этому готовы — честно говоря, пока на уровне всей нашей совместной работы не сильно готовы. Поэтому мы прогнозируем, что примерно к середине года будут дипфейки», — предположил Кузнецов.

По мнению Кузнецова, все это будет происходить уже буквально через несколько месяцев. «Насколько мы будем готовы с этим бороться, если вдруг по телевизору покажут какой-то ролик, а там будет на самом деле фиктивный человек с фиктивными заявлениями? Мне кажется, об этом тоже надо думать сегодня, потому что это 100% будет происходить завтра», — подчеркнул он.