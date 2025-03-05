Погода в Калининградской области 5 марта

Погода в Калининградской области 5 марта
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
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В среду, 5 марта, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +10°С, ночью столбик термометра опустится до +5°С. Скорость ветра составит от 7 до 8 м/с с порывами до 17 м/с, направление — запад/юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 761 мм рт. ст. Относительная влажность 66%. Температура воды: 3,4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду днём в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Воздух там прогреется до +6°С. Ночью на побережье, по данным центра, похолодает до +6°С, в остальной части региона — до +2°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается облачная погода. К вечеру возможны прояснения. Утром температура воздуха достигнет отметки +5,4°С, днём потеплеет до +11,1°С, вечером похолодает до +9,8°С. Влажность — до 88%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5°С, днём +6...+11°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 3,5 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «градиентный ветер ослабнет в четверг, когда на севере Европы повысится атмосферное давление и азорский антициклон расширит своё влияние».

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