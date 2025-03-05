Приставы «убедили» ИП оплатить налоговый долг, арестовав счета и 19 помещений

В Калининграде приставы добились выплаты полумиллионного долга по налогам, применив ограничительные меры в отношении калининградки, являющейся индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградка задолжала по налогам и сборам 530 тысяч рублей. Чтобы побудить ее к погашению долга, сотрудники органов принудительного исполнения наложили арест на счета должницы и вынесли запрет регистрационных действий в отношении принадлежащих ей девятнадцати нежилых помещений площадью от трех до десяти квадратных метров.

Меры подействовали: утратив возможность распоряжаться банковскими счетами и недвижимостью, калининградка погасила задолженность в полном объеме, перечислив деньги напрямую в налоговую службу и предоставив платежный документ судебным приставам. Денежные средства поступят в консолидированный бюджет государства. Ограничения со счетов и имущества должницы сняты.