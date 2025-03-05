Горвласти ищут подрядчика для создания спортплощадки в районе Красной – Вернадского

В Калининграде ищут подрядчика, который оборудует спортивную площадку на пересечении улиц Красной и Вернадского. Информация о соответствующем аукционе размещена на Госзакупках.

Заказчиком объекта выступает школа спортивных единоборств. Начальная цена электронного аукциона 15 млн 510 тыс. 952 рублей. Стадион должен быть построен до осени: срок выполнения работ: в течение 110 календарных дней с 15 апреля 2025 г. Гарантийный срок составляет 5 лет с даты подписания акта о приемке, при этом гарантия распространяется на все конструктивные элементы и выполненные работы. Заявки от участников аукциона принимаются до 12 марта, итоги подведут 15-го.