Горвласти ищут подрядчика для создания спортплощадки в районе Красной – Вернадского

Горвласти ищут подрядчика для создания спортплощадки в районе Красной – Вернадского
Изображение предоставлено пресс-службой горадминистрации Калининграда
Все новости по теме: Госзакупки

В Калининграде ищут подрядчика, который оборудует спортивную площадку на пересечении улиц Красной и Вернадского. Информация о соответствующем аукционе размещена на Госзакупках.

Заказчиком объекта выступает школа спортивных единоборств. Начальная цена электронного аукциона 15 млн 510 тыс. 952 рублей. Стадион должен быть построен до осени: срок выполнения работ: в течение 110 календарных дней с 15 апреля 2025 г. Гарантийный срок составляет 5 лет с даты подписания акта о приемке, при этом гарантия распространяется на все конструктивные элементы и выполненные работы. Заявки от участников аукциона принимаются до 12 марта, итоги подведут 15-го.

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