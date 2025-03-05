Колокольцев: в 2024 г. из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник

Все новости по теме: Полиция

В 2024 году из структуры МВД уволился каждый второй опытный сотрудник. Общее количество вакантных должностей в МВД превысило 172 тыс. Об этом, как передают агентства РИА Новости и РБК, сообщил министр Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.

В 2024 году от должностей освободили начальников отделов, не предоставлявших сотрудникам очередные отпуска в течение года. Колокольцев пояснил, что ​это «неминуемо приводило к росту напряжённости в коллективах». Министр потребовал от руководителей всех уровней «бережного и внимательного отношения к сотрудникам, к получению ими полагающихся по закону льгот».

Общее количество вакантных должностей в МВД превысило 172 тыс., сообщает РБК со ссылкой на Колокольцева. Некомплект аттестованного состава в уголовном розыске составляет 23,9%, в патрульно-постовой службе — 31,4%, в подразделениях по контролю за оборотом наркотиков — 24,7%, в органах предварительного следствия — 22,7%, следует из презентации, которую представили на коллегии МВД.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter