Колокольцев: в 2024 г. из МВД уволился каждый второй опытный сотрудник

В 2024 году из структуры МВД уволился каждый второй опытный сотрудник. Общее количество вакантных должностей в МВД превысило 172 тыс. Об этом, как передают агентства РИА Новости и РБК, сообщил министр Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.
В 2024 году от должностей освободили начальников отделов, не предоставлявших сотрудникам очередные отпуска в течение года. Колокольцев пояснил, что это «неминуемо приводило к росту напряжённости в коллективах». Министр потребовал от руководителей всех уровней «бережного и внимательного отношения к сотрудникам, к получению ими полагающихся по закону льгот».Общее количество вакантных должностей в МВД превысило 172 тыс., сообщает РБК со ссылкой на Колокольцева. Некомплект аттестованного состава в уголовном розыске составляет 23,9%, в патрульно-постовой службе — 31,4%, в подразделениях по контролю за оборотом наркотиков — 24,7%, в органах предварительного следствия — 22,7%, следует из презентации, которую представили на коллегии МВД.