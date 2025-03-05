В новом кампусе БФУ хотят обустроить «реанимацию» и «родильный зал»

В строящемся корпусе «Биомед» нового кампуса БФУ им. И. Канта планируется выделить 900 кв. м под Региональный ресурсный центр симуляционного обучения и аккредитации. Как сообщает пресс-центр вуза, в кампусе будут обустроены реанимация, воссоздан родильный зал, в которых смогут заниматься студенты-медики.

Как рассказал руководитель Ресурсного центра Александр Рудой, пространства планируется спроектировать под задачи центра: открыть просторные аудитории для групповых занятий, два кабинета реанимации с прозрачными стенами для наблюдения за врачебными манипуляциями. Аудитории обещают обустроить под конкретные направления — хирургический, процедурный, педиатрический кабинеты, класс детской реанимации, палаты интенсивной терапии, компьютерный зал и т. д.

«В обновленном Симцентре преобразится акушерско-гинекологический класс: будет воссоздан целый родильный зал, обновится робот для проведения родовспоможения и будут приобретены еще несколько гинекологических фантомов. Усовершенствуется симулятор ультразвуковой диагностики — для этого будут приобретены модули для аппарата УЗИ по разделам: акушерско-гинекологический и абдоминальный», — отметил Рудой.

Также в новом кампусе обещают оснастить реанимационный зал с аппаратами искусственной вентиляции легких, инфузоматами с максимально приближенными условиями для отработки действий в экстренных ситуациях.

В настоящее время Ресурсный центр располагается в здании довоенной постройки на ул. Боткина.

Как отметили БФУ, в настоящее время готовности кампуса «Кантиана» приближается к 50%. Завершить строительство кампуса планируется в 2026 году.