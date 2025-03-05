В замке Тапиау восстановлен барельеф «Бегство святого семейства в Египет» (фото)

В замке Тапиау восстановлен и возвращён на историческое место, на своды «тронного зала», утраченный ранее барельеф «Бегство святого семейства в Египет». О том, что автором близкой к оригиналу гипсовой копии выступил консультант по восстановлению замка Алексей Юшенков, сообщает администрация паблика «Башни Востока».
«Он мечтал о возрождении замка, пожалуй, раньше всех нас, — сообщает паблик. — На очереди — барельеф „Олень“ в соседнем зале».
Юшенков рассказал «Новому Калининграду», что копия барельефа была отлита со второй попытки.
«Изначально необходимо было создать 3D-модель барельефа, — сообщил он. — Для этого я использовал фотографии 1920-х годов из замка Мариенбург, который находится в польском Мальборке. Дело в том, что там размещены копии барельефов из замка Тапиау. Готовую модель я распечатал, склеил, отшпаклевал и отлил. Правда, первая отливка мне не понравилась — головы девы Марии и младенца плохо вышли. А вот вторая версия удовлетворила».
Готовый барельеф из усиленного гипса, по словам Юшенкова, весит примерно 16-17 кг. Во время монтажа он присутствовал на месте, чтобы проконтролировать процесс. Результат уже могут оценить посетители замка.
Сейчас, как уверяет мастер, готовится ещё две копии утраченных декоративных элементов: упомянутый «Башнями Востока» барельеф «Олень» и боковая консоль с растительным орнаментом. Их монтаж состоится в конце марта, либо в начале апреля.
Напомним, что замок Тапиау в Гвардейске — рекордсмен региональной программы по привлечению средств в восстановление архитектурного наследия Калининградской области. Ранее бизнесмены Алексей Павликов и Игорь Билоус, запланировавшие восстановить и «оживить» тевтонскую цитадель, рассказывали, что реновация и перезапуск Тапиау потребует вложить около 2,5 млрд рублей. При этом основную часть затрат инвесторы собирались взять на себя, дополнительно привлекая 600 млн рублей по региональной программе вовлечения объектов культурного наследия в хозоборот. На текущий момент работы продолжаются уже три года.