В замке Тапиау восстановлен барельеф «Бегство святого семейства в Египет» (фото)

В замке Тапиау восстановлен барельеф «Бегство святого семейства в Египет» (фото)
Алексей Юшенков. Фото предоставлено сообществом Башни Востока
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В замке Тапиау восстановлен и возвращён на историческое место, на своды «тронного зала», утраченный ранее барельеф «Бегство святого семейства в Египет». О том, что автором близкой к оригиналу гипсовой копии выступил консультант по восстановлению замка Алексей Юшенков, сообщает администрация паблика «Башни Востока».

«Он мечтал о возрождении замка, пожалуй, раньше всех нас, — сообщает паблик. — На очереди — барельеф „Олень“ в соседнем зале».

Юшенков рассказал «Новому Калининграду», что копия барельефа была отлита со второй попытки.

«Изначально необходимо было создать 3D-модель барельефа, — сообщил он. — Для этого я использовал фотографии 1920-х годов из замка Мариенбург, который находится в польском Мальборке. Дело в том, что там размещены копии барельефов из замка Тапиау. Готовую модель я распечатал, склеил, отшпаклевал и отлил. Правда, первая отливка мне не понравилась — головы девы Марии и младенца плохо вышли. А вот вторая версия удовлетворила».

Готовый барельеф из усиленного гипса, по словам Юшенкова, весит примерно 16-17 кг. Во время монтажа он присутствовал на месте, чтобы проконтролировать процесс. Результат уже могут оценить посетители замка.

Фото предоставлено сообществом «Башни Востока»

Сейчас, как уверяет мастер, готовится ещё две копии утраченных декоративных элементов: упомянутый «Башнями Востока» барельеф «Олень» и боковая консоль с растительным орнаментом. Их монтаж состоится в конце марта, либо в начале апреля.

Фото предоставлено Алексеем Юшенковым

Напомним, что замок Тапиау в Гвардейске — рекордсмен региональной программы по привлечению средств в восстановление архитектурного наследия Калининградской области. Ранее бизнесмены Алексей Павликов и Игорь Билоус, запланировавшие восстановить и «оживить» тевтонскую цитадель, рассказывали, что реновация и перезапуск Тапиау потребует вложить около 2,5 млрд рублей. При этом основную часть затрат инвесторы собирались взять на себя, дополнительно привлекая 600 млн рублей по региональной программе вовлечения объектов культурного наследия в хозоборот. На текущий момент работы продолжаются уже три года.

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