Рядом с замком Тапиау планируют благоустроить большую парковку

Инвестор, завершающий благоустройство замка Тапиау, планирует также обустроить большую парковку. Об этом рассказал глава администрации Гвардейского муниципального округа Максим Коломиец в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Что касается парковки, инвестором планируется напротив замка сделать парковку на ул. Дзержинского. Сейчас там сформирован земельный участок, думаю, в ближайшее время инвестор приступит к реализации большой парковки, в том числе и для автобусов», — сообщил Коломиец.

Вопросы, поступившие к эфиру о том, когда будет официальное открытие замка и планируется ли там новое кафе, глава администрации оставил без ответа. При этом Максим Коломиец подчеркнул, что инвестор старается завершить благоустройство «как можно скорее». «Но уже сейчас можно жителям области в спокойном режиме приехать с детьми, посмотреть, побыть с экскурсоводом. Уверяю вас, всем очень понравится», — сказал Коломиец.

Замок Тапиау — один из самых крупных объектов культурного наследия в регионе, которым заинтересовались инвесторы. Алексей Павликов и Игорь Билоус занимаются его восстановлением более двух лет.

Как сообщал в 2022 году Игорь Билоус, на территории Тапиау планируется открыть музейный комплекс с постоянной экспозицией, посвящённой истории замка, ресторанный комплекс, видовую башню с кофейней, охотничий домик с гриль-зоной, этнографический центр, центр обучения традиционным ремёслам, а также гостиницу с рестораном, конференц-залом и спа-центром. Инвестор собирался сохранить только три здания, которые имеют отношение к орденской истории замка, и достроить несколько утраченных в начале прошлого века корпусов. Тапиау рассматривают как место проведения фестиваля «Кантата» в следующем году. Ранее сообщалось, что завершить реконструкцию замка инвесторы планировали к концу 2024 — началу 2025 года.