Прокуратура Светлого взыскала компенсацию в пользу ребенка, на которого напала собака

Прокуратура Светлого провела проверку по обращению жительницы пос. Взморье о нападении собаки на ее несовершеннолетнюю дочь и добилась в суде компенсации морального вреда ребенку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2024 года около дома по ул. Заливная в пос. Взморье 10-летнюю девочку укусила собака, принадлежащая жителю поселка. В результате ребенке были причинены травмы и моральный вред. По иску прокурора города с владельца собаки в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Кроме того, по представлению прокурора города сотрудник полиции привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с ненадлежащим проведением проверки по сообщению о данном происшествии.