На аварийном перекрестке Московского района установили разделители полос движения (фото)

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В Калининграде на одном из «проблемных» перекрестков Московского района установили делинаторы. Это сделано для профилактики ДТП, сообщили в горадминистрации.

«Для профилактики ДТП у пешеходного перехода на пересечении Киевской - Инженерной - Тихорецкой установили делинаторы. Водители, будьте предельно внимательны на данном перекрёстке!» — говорится в сообщении.

Напомним, перекресток в районе Киевской, по мнению городских властей, является одним из аварийно опасных в Калининграде. «Специалисты в организации движения совместно с сотрудниками ГИБДД неоднократно просчитывали варианты оптимизации движения на этом непростом для части водителей перекрёстке. Сложность в том, что это пятисторонний перекрёсток: Киевская – Тихорецкий тупик – Инженерная – Киевская – Тихорецкая. Светофором и установкой знаков его не зарегулировать, как не сделать регулируемыми переходы с остановкой транспорта за перекрёстком со стороны путепровода. Сейчас моделируется несколько вариантов „развязки“ этого транспортного узла, оптимальный вариант будет вноситься в обновляемый проект капитального ремонта улицы Киевской», — отмечали в горадминистрации в феврале 2025 года.

Фото пресс-службы горадминистрации

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