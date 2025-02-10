Горвласти сообщили, когда будет готов новый проект капремонта ул. Киевской

Подрядчик должен завершить работу над новым проектом капитального ремонта ул. Киевской до конца 2025 года. Об этом сообщили представители администрации Калининграда в комментариях на странице губернатора области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

О том, «когда на Киевской улице от парка Гагарина до „Киноленда“ в Калининграде установят забор между тротуаром и дорогой», спросила одна из посетительниц страницы. «Мало того, что там шесть пешеходных переходов, так ещё люди ходят через дорогу как хотят и где хотят, да ещё с таким видом, как будто не они через дорогу переходят, где автомобили едут, а автомобили по тротуару едут. Вразвалочку, нагло смотря на автомобиль. А про перекрёсток Киевская — Инженерная вообще отдельная история. Там нет светофора, это особенно ощущается вечером, когда те, кто едут из центра в Балтрайон, выезжают на перекрёстке на встречку, загородив одну из полос», — добавила обратившаяся.

На вопрос ответили представители администрации Калининграда. «Пешеходные ограждения для предотвращения внезапного появления людей на проезжей части, согласно ГОСТ, устанавливают вблизи перекрёстков и пешеходных переходов. Согласно техзаданию, планируется сделать переходы на Киевской регулируемыми. Не исключено, что придётся смещать остановки и переходы, чтобы на популярных у пешеходов направлениях установить ограждение вдоль проезжей части», — говорится в сообщении.

Представители муниципалитета напомнили, что «в 2023 году был заключён контракт на проектирование капитального ремонта улицы Киевской, от Тихорецкой до Камской, включая проезжую часть, тротуары, заездные карманы, освещение, новые светофоры», однако администрация его расторгла, «не согласившись с качеством проекта». При этом, по словам председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антона Романова, расторжение произошло по инициативе проектировщика, так как он «не давал тех результатов, которых ожидали».

Новому подрядчику предстоит завершить проект в течение 2025 года, после чего документация должна получить положительное заключение государственной экспертизы. После этого власти смогут объявить конкурс на капитальный ремонт.

«Специалисты в организации движения совместно с сотрудниками ГИБДД неоднократно просчитывали варианты оптимизации движения на этом непростом для части водителей перекрёстке. Сложность в том, что это пятисторонний перекрёсток: Киевская-Тихорецкий тупик-Инженерная-Киевская-Тихорецкая. Светофором и установкой знаков его не зарегулировать, как не сделать регулируемыми переходы с остановкой транспорта за перекрёстком со стороны путепровода. Сейчас моделируется несколько вариантов „развязки“ этого транспортного узла, оптимальный вариант будет вноситься в обновляемый проект капитального ремонта улицы Киевской», — добавили в горадминистрации. Обновление «зебр» на Киевской планируют начать с апреля.





В августе 2023 года власти Калининграда выделяли деньги на проект капитального ремонта участка улицы Киевской от Тихорецкого тупика до улицы Камской. Тендер по выбору подрядчика был анонсирован на сайте областного Центра торгов.

На разработку проекта в 2024 году готовы были потратить 19,3 млн рублей.

В сентябре 2023 года контракт был заключён со снижением до 15,4 млн рублей. На сегодняшний день работами занимается другой подрядчик, компания «Проинжиниринг», которая, судя по порталу Госзакупок, согласилась выполнить проектирование за 16,3 млн рублей.

Ранее в администрации Калининграда сообщали, что ремонт улицы Киевской запланирован на 2025 год. «В 2024 году завершим проектирование капремонта Киевской, в 2025 году планируем отремонтировать улицу: демонтировать мостовую и рельсы, переложить коммуникации, обустроить тротуары и велодорожки», — уточняли в администрации.