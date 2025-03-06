Погода в Калининградской области 6 марта

Погода в Калининградской области 6 марта
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Днём в четверг, 6 марта, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +13°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +11°C. В центре региона дневная температура составит +13°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +14°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +5°C), а на востоке региона прохладнее (до +4°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт облачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +6,1°C, днём поднимется до +14,2°C, а вечером опустится до +8,7°C. На протяжении всего дня прогнозируется западный ветер, который вечером сменится на юго-западный. Влажность — на уровне 47%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о курсе на аномальное мартовское тепло и об интенсивном повышении температуры.

«Мы окажемся в поле азорского антициклона, со снижением барического градиента ослабнет и ветер: порывы утром и днем в четверг могут достигать 13-16 м/с лишь в прибрежной зоне, к вечеру ветер окончательно ослабнет <...> Уже в четверг в Калининграде и области потеплеет до +13...+16°C (!), на побережье прохладнее, около +8...+13°C», — добавляют синоптики-любители.


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