«Балтберегозащита»: работы в Куликово выполнены на 94% (фото)

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Объём выполненных аварийно-восстановительных работ на морском побережье в Куликово составляет 94%. Об этом сообщает «Балтберегозащита» в своей группы «ВКонтакте».

Берегоукрепительные работы полностью завершены на восточном и западном участках берега общей протяженностью 1,4 км. На центральном участке было укреплено 700 из 896 метров берега.

Первый этап аварийно-восстановительных работ на береговой линии в Куликово завершили в ноябре 2023 года. В сентябре 2024-го в ГБУ «Балтберегозащита» сообщили о том, что второй этап берегоукрепления проводится с опережением графика.


Фото: «Балтберегозащита»

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