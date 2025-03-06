«Балтберегозащита»: работы в Куликово выполнены на 94% (фото)

Объём выполненных аварийно-восстановительных работ на морском побережье в Куликово составляет 94%. Об этом сообщает «Балтберегозащита» в своей группы «ВКонтакте».

Берегоукрепительные работы полностью завершены на восточном и западном участках берега общей протяженностью 1,4 км. На центральном участке было укреплено 700 из 896 метров берега.

Первый этап аварийно-восстановительных работ на береговой линии в Куликово завершили в ноябре 2023 года. В сентябре 2024-го в ГБУ «Балтберегозащита» сообщили о том, что второй этап берегоукрепления проводится с опережением графика.

Фото: «Балтберегозащита»