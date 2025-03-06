Женщины назвали самый желанный подарок на 8 Марта

Женщины назвали самый желанный подарок на 8 Марта
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Почти треть женщин из всех округов России мечтают о путешествии в подарок на 8 Марта. Такие данные показал опрос сервиса Superjob.

Опрос проводился с 25 февраля по 4 марта. Путешествие заняло 1-е место в топе желанных подарков. Его выбрали 27% женщин. 16% респонденток предпочли бы получить деньги. 8% рассказали, что хотят билеты в театр, кино или музей. По 6% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику и украшения или часы.

«6 из 10 женщин получают в этот праздник цветы, — сообщается в исследовании, — 14% — конфеты. 9% становятся обладателями парфюмерии, косметики и средств по уходу за собой. Каждой четырнадцатой вручают деньги, а каждой двадцатой — украшения и драгоценности. Подарочные сертификаты достаются 3% женщин».

Напомним, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

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