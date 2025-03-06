Власти напомнили о прививочной кампании против клещевого энцефалита

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В Калининградской области проходит прививочная кампания против клещевого энцефалита. Как сообщает пресс-служба правительства, все медицинские учреждения обеспечены необходимым количеством вакцины.

В конце 2024 года уже было закуплено 4490 доз вакцин от клещевого энцефалита, в течение месяца в регион поступит еще 21 тыс. При этом партию распределят между всеми лечебными учреждениями, что полностью закроет потребности региона, рассказал министр здравоохранения Сергей Дмитриев.

«К сожалению, клещевой энцефалит является актуальным для Калининградской области, и, прежде всего, из-за климатических условий региона: тёплая зима и ранняя весна. Вместе с тем эндемичными по клещевому энцефалиту являются все муниципалитеты. А как показывает практика, самым надёжным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация», — подчеркнул он.

На иммунизацию можно записаться в регистратуре поликлиники по месту прикрепления. При обнаружении присосавшегося клеща врачи рекомендуют обратиться в медицинскую организацию — травмпункт, приёмный покой стационара или поликлинику по месту жительства, где его извлекут и направят на исследование.

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