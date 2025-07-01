Роспотребнадзор: каждый третий пострадавший от клещей — ребёнок

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В Калининградской области продолжается сезон активности клещей. С его начала за медицинской помощью обратились 2 766 человек, причём наибольшее число — в июне (1 604 человека). Каждый третий обратившийся — ребёнок. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 2 380 клещей, собранных в природных биотопах и доставленных из медорганизаций и жителями. 17% исследованных клещей оказались заражены боррелиями, а 0,46% — вирусом клещевого энцефалита. Диагноз клещевого энцефалита установили четырём калининградцам, а болезнь Лайма — 18-ти.

«Заболеваемость соответствует среднемноголетнему уровню. Ситуация остаётся на контроле управления», — отмечает Роспотребнадзор.

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