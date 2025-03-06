Элитные духи, ювелирка: что в феврале не дали незаконно вывезти из «Храброво»

В феврале в аэропорту Храброво таможенники пресекли 91 попытку вывоза коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

«При помощи рентгенотехники в течение месяца в багаже пассажиров, убывающих воздушным транспортом, были обнаружены 256 изделий и сувениров из янтаря, 20 кг янтарной косметики и 2,8 кг янтаря-сырца. Помимо товаров, связанных с солнечным камнем, таможенники в феврале нашли свыше 3200 штук различного строительного режущего инструмента, 950 рекламных буклетов, 166 золотых ювелирных изделий, 27 флаконов духов французского бренда элитной парфюмерии, а также различное оборудование, предназначенное для лазерной центровки труб и измерения уровня воды в судовых емкостях», — рассказали в ведомстве.

В таможне напомнили, что вывоз товаров для личного пользования с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах норм ввоза, установленных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107. Если в багаже пассажира выявлены товары, которые не могут быть отнесены к товарам для личного пользования, инспектор выносит соответствующее решение, и дальнейший их вывоз будет возможен только после таможенного оформления.