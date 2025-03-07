В Калининграде был побит температурный рекорд полувековой давности

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 6 марта был побит в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр по региону.
«Максимальная температура воздуха в Калининграде 6 марта составила 16,1 градуса тепла. Таким образом, обновлен суточный рекорд температуры этого дня 1975 года, которая тогда составила 14,1 градуса», — сообщили в Гидрометцентре. Прежний рекорд 50-летней давности превышен на два градуса.
Отмечают, что теплым этот день выдался и в других городах Калининградской области. Температурный максимум в некоторых из них также превышал 16 градусов тепла.В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что рекорд был также побит в Железнодорожном (+17,9°С) — предыдущий составлял +13,2°С в 1975 году — и в Советске, где зафиксировали +15,6°С. Прошлый рекорд был установлен в 1975 году (+13,1°С).