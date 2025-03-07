В Калининграде был побит температурный рекорд полувековой давности

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 6 марта был побит в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр по региону.



«Максимальная температура воздуха в Калининграде 6 марта составила 16,1 градуса тепла. Таким образом, обновлен суточный рекорд температуры этого дня 1975 года, которая тогда составила 14,1 градуса», — сообщили в Гидрометцентре. Прежний рекорд 50-летней давности превышен на два градуса.

Отмечают, что теплым этот день выдался и в других городах Калининградской области. Температурный максимум в некоторых из них также превышал 16 градусов тепла.