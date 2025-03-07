Импорт новых легковых машин в РФ в феврале упал на 73%

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Зарубежные автопроизводители радикально сократили поставки новых машин в Россию. Импорт легковых автомобилей в феврале сократился на 73% год к году и на 49% относительно января — до 16,2 тыс. штук. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Автостат».

Причинами стали падение спроса, затоваривание складов, где, по разным оценкам, скопилось 400-500 тыс. автомобилей, а также выросшие ставки утильсбора. Аналитики поясняют, что автопроизводители старались привезти как можно больше машин до повышения утильсбора с 1 октября 2024 года. По данным «Автостата», чаще всего в феврале импортировались автомобили китайского бренда Changan, самой популярной моделью стал кроссовер Changan UNI-S.

На Китай пришлось 80,9% поставок. Также в лидерах Киргизия, Белоруссия и Казахстан. Как поясняет исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, это страны, через которые ведутся поставки по параллельному импорту: на них приходится 6,6%, 5,2% и 1,9% ввоза. Уточняется, что из поставленных в феврале 16,2 тыс. новых легковых машин 4 тыс. были привезены в страну по параллельному импорту. Удалов отмечает, что объем официальных поставок снижается, что заметно по сокращению доли ввоза машин из Китая, тогда как параллельный импорт на этом фоне растет. В число основных импортеров новых автомобилей в Россию также входят Корея (0,8%), Грузия (0,8%), Турция (0,7%), Япония (0,7%).

Дилеры уже сообщают о скидках со стороны китайских брендов, которые таким образом пытаются решить проблему переполненных стоков. Восстановления импорта аналитики ожидают не ранее конца весны.


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