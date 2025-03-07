Погода в Калининградской области 7 марта

Днём в пятницу, 7 марта, в Калининграде ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +12°C. Атмосферное давление — 765 мм, ветер юго-западный, 2 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +10°C, на востоке области +15°C. На всей территории осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу ясно. Температура утром +0°C, днём +12°C, вечером +7°C. Влажность составит 91%, давление — 763 мм.