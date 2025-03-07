Десять дополнительных поездов назначено на курортных направлениях на выходные

8 и 9 марта в связи с благоприятным прогнозом погоды на Зеленоградском и Светлогорском направлениях дополнительно к действующему расписанию назначены 10 пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

С Южного вокзала до Зеленоградска электропоезда «Ласточка» будут отправляться в 11:36, 13:37 и 15:40. Обратно из Зеленоградска – в 12:29, 14:32 и 16:33.

С Южного вокзала до Светлогорска дополнительно назначены «Ласточки» отправлением в 13:30 и 16:04, из Светлогорска в 14:40 (до Южного вокзала) и 17:20 (до Северного вокзала).

Актуальное расписание можно уточнить на сайте АО «КППК».